Slovenský rodák Bažány v nominácii Nemecka na TUI Nations Cup

Mníchov 31. októbra (TASR) - Slovenský rodák Marián Bažány sa prekvapujúco ocitol v nominácii trénera nemeckej hokejovej reprezentácie Grega Possa na budúcotýždňový TUI Nations Cup v Mannheime a Hannoveri (8.-13. novembra). Obranca DEG Metro Stars, ktorý v auguste získal nemecké občianstvo, si pozvánku vyslúžil výbornými výkonmi na začiatku sezóny v DEL.

Possa uchvátila najmä jeho tvrdá, nekompromisná hra. "Je to stabilný defenzívny špecialista, ktorý dokáže hrať tvrdo," povedal americký kouč na adresu bývalého hráča Slovana Bratislava, Dukly Senica, ŠHK Danubia Bratislava či HC Trnava. Bažány, ktorý pred príchodom do Düsseldorfu hrával posledné tri roky v druhej nemeckej lige, sa tak môže tešiť na pikantný súboj so svojimi rodákmi. Vzájomný zápas nemeckých hokejistov so zverencami trénera Františka Hossu na turnaji je na programe v sobotu 12. novembra 14.30 v hannoverskej TUI-Arene.

V Possovom výbere je spolu s Bažánym šesť debutantov a dvaja reprezentační navrátilci - obranca Michael Bresagk z Frankfurtu a útočník Robert Hock z Hannoveru dostávajú šancu po päť-, respektíve štvorročnej prestrávke. Na 27-člennej súpiske figurujú spolu 13 hráči, ktorí si zahrali na tohtoročných MS v Rakúsku a pričinili sa o šokujúce vypadnutie Nemecka z A-kategórie.

Nemeckí hokejisti odštartujú svoje účinkovanie na TUI Nations Cupe (bývalom Nemeckom pohári) 9. novembra o 20.00 v Mannheime proti vlaňajšiemu víťazovi z USA.

Nominácia Nemecka na TUI Nations Cup (9.-13. novembra):

brankári - Thomas Greiss (Kölner Haie), Dimitrij Kočnev (Iserlohn Roosters), Alexander Jung (DEG Metro Stars)

obrancovia - Robert Leask, Frank Hördler (obaja Eisbären Berlín), Stefan Schauer (Norimberg Ice Tigers), Alexander Sulzer, Marián Bažány (obaja DEG Metro Stars), Lasse Kopitz, Andreas Renz (obaja Kölner Haie), Sascha Goc (Hannover Scorpions), Michael Bresagk (Frankfurt Lions)

útočníci - Sven Felski, Stefan Ustorf, Andre Rankel, Florian Busch (všetci Eisbären Berlín), Daniel Kreutzer, Klaus Kathan (obaja DEG Metro Stars), Alexander Barta (Hamburg Freezers), Tomáš Martinec, Petr Fical (obaja Norimberg Ice Tigers), Eduard Lewandowski, Sebastian Furchner (obaja Kölner Haie), Björn Barta (ERC Ingolstadt), Robert Hock (Hannover Scorpions), Christoph Ullmann (Adler Mannheim), Michael Wolf (Iserlohn Roosters)