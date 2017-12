Futbal: Egypt rekordný piaty raz víťazom Afrického pohára národov

KÁHIRA 10. februára (SITA) - Futbalisti Egypta sa stali v domácom prostredí víťazmi XXIV. ročníka Afrického pohára národov, keď vo finále v Káhire zdolali Pobrežie Slonoviny až po rozstrele zo značky ...

KÁHIRA 10. februára (SITA) - Futbalisti Egypta sa stali v domácom prostredí víťazmi XXIV. ročníka Afrického pohára národov, keď vo finále v Káhire zdolali Pobrežie Slonoviny až po rozstrele zo značky pokutových kopov 4:2. V riadnom hracom čase a ani predĺžení gól nepadol. Egypťania získali už rekordný piaty kontinentálny triumf, tri z nich (v rokoch 1959, 1986 a 2006) dosiahli na domácej pôde. Pobrežie Slonoviny sa môže pochváliť len jedným titulom afrického šampióna z roku 1992. Egypt má impozantnú aj bilanciu finálových stretnutí na africkom šampionáte, keď o zlato bojoval šesťkrát a neuspel len v roku 1962 s Etiópiou (2:4). Obaja finalisti sa stretli už v základnej A-skupine. "Faraóni" pred necelými dvoma týždňami vyhrali 3:1.

Egypt mal vo finálovom zápase územnú prevahu, ale do veľkých šancí sa domáci hráči nedostávali. V 13. min El Saka mieril z dobrej pozície tesne vedľa. Dlhé minúty sa hralo medzi šestnástkami, chýbal vzruch na ihrisku. V 34. min neudržal brankár Pobrežia Slonoviny Tizie loptu a po ´závare´ a viacerých zblokovaných streleckých pokusoch napokon poslal loptu vedľa pravej žrde Zaki. V nastavenom čase ostal v šestnástke voľný Yaya Touré, ale loptu poslal len vedľa egyptskej bránky. Ani v druhom polčase nebolo na ihrisku dlhé minúty veľmi rušno, oba tímy sa snažili neurobiť ani najmenšiu chybu. V 52. min nebezpečne hlavičkoval nad bránku Egypťan Motaeb. Potom prišli na rad viaceré šance kapitána Pobrežia Slonoviny Drogbu, ale z dobrých pozícii sa hráč londýnskej Chelsea mýlil. V 80. min dokonca z malého vápna netrafil prázdnu bránku. O tri minúty dopravil Zaki po ´závare´ pred bránkou Pobrežia Slonoviny loptu do siete, ale rozhodca pre ofsajd strieľajúceho hráča gól neuznal. V riadnom hracom čase gól nepadol, rovnako ani v predĺžení, keď oba tímy sa dostali do viacerých šancí. Najväčšiu spálil v 113. min Hassan, ktorý z pokutového kopu po kontroverznom "šľapáku" trafil iba pravú žrď bránky Pobrežia Slonoviny. V jedenástkovom rozstrele egyptský kapitán Hassan trafil hneď v prvej sérii, v ktorej zlyhala najväčšia hviezda hostí Didier Drogba. Potom nedal domáci Abdelhalim Ali, aby v tej istej sérii brankár El Hadary vychytal Koného. Ďalší strelci sa už nemýlili a Egypt sa tešil z celkového prvenstva.

Výsledok - finále Afrického pohára národov:

Egypt - Pobrežie Slonoviny 0:0 po dvojnásobnom predĺžení, 4:2 na strely zo značky 11 m

74 100 divákov

Rozstrel zo značky 11 m: Hassan 1:0, Drogba 1:0, Abdelwahab 2:0, K. Touré 2:1, Abdelhalim Ali 2:1, Koné 2:1, Zaki 3:1, Eboué 3:2, Aboutraika 4:2

Zostavy:

Egypt: El Hadary - Gomaa (22. Fathi), Said (113. Abdelhalim Ali), El Saka - Shawky - Barakat, Hassan, Aboutraika, Abdelwahab - Motaeb (82. Mostafa), Zaki

Pobrežie Slonoviny: Tizie - Eboué, K. Touré, Kouassi, Boka - Y. Touré (91. Koné), Fae, Akalé (61. Kalou), Zokora - Drogba, Koné