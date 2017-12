B. Kalou tvrdí, že v súboji s Holandskom pôjde o všetko

FREIBURG 15. júna (SITA, AFP, AP) - Tréner Holandska Marco van Basten očakáva, že piatkový súboj s Pobrežím Slonoviny v C-skupine futbalových MS 2006 bude veľmi náročný. "Čaká nás ťažký súper, ktorý má ...

FREIBURG 15. júna (SITA, AFP, AP) - Tréner Holandska Marco van Basten očakáva, že piatkový súboj s Pobrežím Slonoviny v C-skupine futbalových MS 2006 bude veľmi náročný. "Čaká nás ťažký súper, ktorý má v kádri viacero špičkových, skúsených hráčov pôsobiacich v Anglicku a Španielsku," zdôraznil kormidelník holandského mužstva. "Videli sme hrať Pobrežie Slonoviny na Africkom pohári národov, preto máme dostatok informácií o tíme a jeho hernom štýle. Bude to pre nás náročný a zároveň veľmi dôležitý zápas." Van Basten však poznamenal, že v kádri afrického mužstva sa objavilo viacero nových tvárí a tréner Henri Michel upravil aj herný systém mužstva. S akou taktikou sa chcú favorizovaní Holanďania dopracovať k druhému víťazstvu v skupine? "Počkám až do chvíle, kým neuvidím základnú zostavu Pobrežia Slonoviny, a potom sa rozhodnem, akú taktiku použijem," vyhlásil tréner "Oranjes".

O víťazstve v druhom zápase na MS 2006 v tzv. skupine smrti snívajú aj holandskí hráči. Obranca Giovanni van Bronckhorst v tejto súvislosti povedal: "V takejto konkurencii štyroch mimoriadne kvalitných mužstiev je dôležitý každý bod, každý gól. Ak v piatok vyhráme, sme už takmer naisto v osemfinále. Nemienime čakať až na tretí zápas, v ktorom by sme mohli byť už pod veľkým tlakom," vysvetľoval 31-ročný obranca FC Barcelona a dodal, že na prvenstvo v skupine zatiaľ on a jeho spoluhráči nemyslia: "Najdôležitejšie je kvalifikovať sa do ďalšej fázy turnaja."

V úvodnom súboji so Srbskom a Čiernou Horou sužovali holandského brankára Edwina van der Saara kŕče. V utorok netrénoval s mužstvom, ale podľa Marca van Bastena by sa 36-ročný kapitán tímu mal objaviť medzi žrďami. "Mal drobné problémy s lýtkovým svalom, na piatkové stretnutie však už bude fit," informoval tréner Holanďanov. V súboji s Pobrežím Slonoviny dostane v útoku príležitosť Ruud van Nistelrooy, ktorému prvý zápas na šampionáte nevyšiel a v 69. min ho vystriedali. "Ruud je skúsený futbalista, má moju plnú dôveru. Ako hráč som absolvoval stovky stretnutí na špičkovej úrovni. Niekedy sa mi hralo skvele, inokedy to nestálo za veľa. Taký je futbal," pripomenul Marco van Basten.

Víťaznú atmosféru v holandskom mužstve narušila po súboji so Srbskom a Čiernou Horou slovná prestrelka medzi Robinom van Persiem a strelcom gólu Arjenom Robbenom. Van Persie kritizoval svojho spoluhráča, že hral na vlastné tričko. "S oboma som si všetko vydiskutoval a o celej situácii som informoval mužstvo. Tento spor už odteraz nie je pre nás témou," zdôraznil kormidelník Holanďanov.

Futbalové MS zjednotili etnickými konfliktmi sužované Pobrežie Slonoviny a aj hráči deklarovali jednotu bez ohľadu na to, či sú zo severu alebo juhu krajiny. "Budeme hrať v každom zápase najlepšie, ako vieme, a ak to prinesie našej krajine mier, budeme spokojní," vyhlásil aj v mene svojich spoluhráčov útočník Bonaventure Kalou. "Chceme ukázať, že môžeme hrať v spoločnom tíme bez ohľadu na to, z ktorej časti Pobrežia Slonoviny pochádzame. Chceme byť príkladom pre všetkých v našej krajine."

Zverenci francúzskeho trénera Henriho Michela zanechali v úvodnom vystúpení na MS v minulotýždňovom sobotňajšom súboji s Argentínou napriek prehre 1:2 sympatický dojem. V pondelok Afričania netrénovali, ich najväčšia opora Didier Drogba oddychovala dokonca dva dni. V súboji s Argentínou pocítil útočník FC Chelsea bolesť, preto vynechal aj nedeľňajší exhibičný zápas so štvrtoligovým nemeckým Troisdorfom. Pobrežie Slonoviny zostavené zväčša z náhradníkov vyhralo jednoznačne 9:0. Tréner Michel však vyhlásil, že Drogbovo zranenie nie je vážne a bude pripravený na súboj s Holandskom. "V piatkovom stretnutí nemáme na výber. Ak sa s turnajom nechceme rozlúčiť, musíme bezpodmienečne vyhrať," prízvukoval Bonaventure Kalou.