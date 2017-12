Srbský tréner Ghany Dujkovič sa zápasu s Českom nebojí

WÜRZBURG 15. júna (SITA) - V sobotu je na XVIII. majstrovstvách sveta vo futbale v Nemecku na programe aj stretnutie E-skupiny, v ktorom proti sebe nastúpia reprezentačné výbery Česka a Ghany. Kým Česi ...

1. jan 1900 o 0:00 SITA

Zájazd na Ligu majstrov a Chelsea - FC Barcelona >>

WÜRZBURG 15. júna (SITA) - V sobotu je na XVIII. majstrovstvách sveta vo futbale v Nemecku na programe aj stretnutie E-skupiny, v ktorom proti sebe nastúpia reprezentačné výbery Česka a Ghany. Kým Česi vo svojom úvodnom vystúpení predviedli výborný výkon a vyhrali nad USA presvedčivo 3:0, Ghana podľahla favorizovanému Taliansku 0:2. Ak by Česi preskočili aj druhú prekážku v základnej skupine, mali by postup do osemfinále takmer istý, Ghana by sa naopak zrejme definitívne musela rozlúčiť s myšlienkou zahrať si aj vo vyraďovacej fáze šampionátu. Na lavičke mužstva z Afriky sedí skúsený trénerský dobrodruh Ratomir Dujkovič. Šesťdesiatročný Srb, ktorý sa narodil v chorvátskom Borove, trénoval predtým Barmu, Venezuelu, s Rwandou postúpil v roku 2004 do štvrťfinále majstrovstiev Afriky, s Ghanou si vybojoval postup na majstrovstvá sveta. Bývalý brankár belehradskej Crvenej zvezdy, s ktorou si v roku 1970 zahral v semifinále Európskeho pohára majstrov, je pred zápasom s Českom optimistom. "Česko má svetový tím. Pre nás je cťou, že si môžeme proti nemu zahrať," zložil najskôr súperovi poklonu. Jedným dychom však Čechom odkazuje: "Nebojíme sa vás! Nebojíme sa nikoho!" Na jeho sebavedomí nič neubrala ani prehra s Talianskom. "Za výkon v tomto dueli sa nemusíme hanbiť. Prehrali sme s trojnásobnými majstrami sveta, rozhodla väčšia skúsenosť súpera. Naša skupina je skupinou smrti. Česi sú vo svetovom rebríčku druhí, Američania v posledných desiatich rokoch idú od úspechu k úspechu," cituje MF Dnes Dujkoviča. "Vieme, ako na Čechov zahrať, aby sme boli úspešní. Už s Talianmi sme zahrali výborne, s výkonom som bol spokojný. Chýbalo nám streliť prvý gól a mohlo sa to vyvíjať úplne inak. Prehru s Českom si nepripúšťame, v mojom družstve je víťazná nálada. Nemôžem sľúbiť, že vyhráme, ale biť sa budeme. Čaká nás veľmi silné mužstvo, spolu s Talianskom jasný favorit skupiny," pokračoval kormidelník Ghany. Česi sa budú musieť v tomto zápase zaobísť bez dvoch hviezdnych útočníkov - zranený je Jan Koller aj Milan Baroš. "Je pravda, že nahradiť Kollera je veľmi ťažké. Je skvelý, obor, ktorý sa nedá od lopty odstaviť. Česko má však vo výbere dosť kvalitných hráčov, ktorí túto medzeru zaplnia. Ghana nemá hviezdy, má jednotný celok. Nevidím rozdiel medzi Essienom, Muntarim, Appiahom, Addom či dvadsaťročným Dramanom. Kľúč k úspechu je náš tímový duch. Bez neho sme nič. Budeme bojovať, chceme postúpiť," uzatvára v MF Dnes Ratomir Dujkovič.