Srbi o nádej, Argentína o postup

HERZOGENAURACH 15. júna (SITA) - Futbalisti Srbska a Čiernej Hory majú pred piatkovým zápasom s Argentínou v Gelsenkirchene nôž na krku. Ak prehrajú, takmer určite sa ich účinkovanie na MS 2006 skončí už po základnej fáze. Naopak Argentína by prípadným víťazstvom urobila dôležitý krok k postupu medzi posledných šestnásť tímov šampionátu a vymaže tak neradostné spomienky na neúspech spred štyroch rokov. Srbom v dôležitom zápase bude chýbať stredný obranca Nemanja Vidič, ktorý si už na turnaji pre zranenie kolena nezahrá. Tréner Ilja Petkovič a hráči už začali špekulovať nad taktikou na dôležitý duel. Proti Holandsku toho veľa neukázali, s Argentínou musia hrať inak. "Našu batožinu si ešte nebalíme. Na šampionáte chceme zostať čo najdlhšie. Stalo sa už tradíciou, že na turnajoch musíme riešiť problémy. Ak sme na hrane, sme silnejší," povedal asistent srbského trénera Goran Stevanovič. Kouča Petkoviča kritizovali doma za to, že proti Holandsku v prvom zápase nehral jeho tím útočne. Petkovič ešte neoznámil nomináciu, ale predpokladá sa, že v útoku nastúpia vysoký takmer dvojmetrový Nikola Žigič a útočník Stuttgartu Danijel Ljuboja, ktorí by sa mali presadiť proti vzrastom nižším argentínskym stopérom Robertovi Ayalovi a Gabrielovi Heinzemu. Ak by nastúpili Žigič s Ljubojom, môže nastať konflikt v srbskom tíme. Hnev by už nemuseli udržať na uzde Savo Miloševič, ktorý je tesne pred métou 100 reprezentačných štartov, a Mateja Kežman, ktorý je údajne už Petkovičovým správaním otrávený.

Argentínska zostava sa po víťaznom zápase s Pobrežím Slonoviny pravdepodobne meniť nebude. V silnej konkurencii útočníkov by mali opäť dostať šancu úspešní strelci z prvého duelu Hernan Crespo a Javier Saviola, na svoju šancu tak budú stále čakať 18-ročný Lionel Messi i o štyri roky starší Carlos Tevez. Ak nejaká zmena nastane, tak v strede poľa. Luiz Gonzalez môže nahradiť Estebana Cambiassa a doplniť trio Juan Ramon Riquelme, Maxi Rodriguez a Javier Mascherano. Argentínčanov stále straší neúspech spred štyroch rokov. Aj v Japonsku síce vyhrali úvodný duel, ale potom dvakrát prehrali a so šampionátom sa lúčili. "Pre nás je každý zápas dôležitý a vždy chceme vyhrať. Uvidíme ako bude súper reagovať, aký štýl boja zvolí. Neviem, ako budú Srbi hrať. Keďže prehrali prvý duel, určite teraz budú chcieť získať stratené body a budeme to mať ťažké," hovorí Robert Ayala. Argentínčania vedia o sile Srbska a Čiernej Hory. V desiatich kvalifikačných zápasoch dostali "Plavi" iba jeden gól. "Srbi majú veľmi dobre organizovanú hru, kompaktný tím, ktorý hrá veľmi dobre v defenzíve a vpredu má nebezpečných hráčov," charakterizoval najbližšieho súpera Heinze.