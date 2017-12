NHL: Bondrovo skvele predstavenie zatienil vydarenym navratom M. Lemieux

Mimoriadne vydareny vecer slovenskeho hokejistu v sluzbach Washingtonu Capitals Petra Bondru, ktory na lade Ottawy strelil styri goly, zatienil svojim navratom hokejovy virtuoz Mario Lemieux.

28. dec 2000 o 22:50 TASR

Washington 28. decembra (TASR) -

S velkou pompou privitala sestnasobneho najproduktivnejsieho hraca NHL zaplnena Mellon Arena v Pittsburghu, za co sa 35-rocny Lemieux divakom odvdacil prvym bodom po tri a pol roku uz v 33. sekunde zapasu proti Torontu, ked asistoval na gol Jaromira Jagra. Kapitan tucniakov mu potom asistenciu vratil a v 31. minute bola arena po gole hokejovej legendy na nohach.

"Beriem to, ze hviezdou je Mario. Vratil sa vo velkom style a tak mu prepustam miesto na titulkach," poznamenal s davkou humoru slovensky kanonier. Na avizovany navrat fenomenalneho hokejistu, ktory sa pre caste zranenia v roku 1997 rozlucil s karierou bola zvedava cela hokejova verejnost. Specialna svetelna sou, transparenty a kresby zapInali tribuny pittsburskej haly. Najmladsi syn 4-rocny Austin stal obleceny do dresu s cislom 96, symbolizujucim rok jeho narodenia, tesne pri ladovej ploche a s uzasom sledoval ako Pittsburgh prijma jeho otca spat do hokejoveho sveta. Vzrusenie neskryvala ani Lemieuxova manzelka Nathalie: "Je to neuveritelne, citim sa skvele. Mario bol pred zapasom nervozny, ved na obed si dal netypicky maso s cestovinami."

Spokojny so svojim vystupenim po 1324 dnoch bez NHL bol aj Lemieux: "Som prekvapeny ako dobre sa mi hralo. Nohy boli dostatocne silne a aj ked som poslednu tretinu bol menej na lade, necitim ziadnu specialnu unavu." Lemieux strelil po Jagrovej prihravke uz 614. gol v kariere: "Krical som na Jaromira a prihral mi skutocne idealne." Pocas pattyzdnovej pripravy vyskusal Lemieux pat roznych druhov korculi, ale ani s jednymi nebol na sto percent spokojny. Nakoniec sa rozhodol vytiahnut svoje stare korcule, ktore mu po specialnej uprave "sadli" najlepsie.

Uznanie nad navratom vyjadrili aj Lemieuxovi spoluhraci:

Jaromir Jagr: "Cakal som, ze bude hrat vyborne. Jeho vykon vsak bol este omnoho lepsi ako som si myslel, ze bude. Stale sme mali puk na hokejkach a mal som omnoho viac priestoru na kombinaciu."

Martin Straka: "Aj keby neziskal ani bod, dokazal, ze je najlepsi hokejista na svete. Vratil sa skutocne vo velkom style."

Alexej Kovalov: "Je v najlepsej forme, v akej som ho kedy videl. Je este lepsi ako ked sa lucil."

Ian Moran: "Mario mal po dvoch tretinach trikrat tolko bodov ako ja za 19 zapasov a to sa vratil po dlhej dobe. To je trochu smutne."