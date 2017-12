NHL: Dva body Bondru, miľníky skvelého dua M. Lemieux - Jágr

31. dec 2000 o 16:04 TASR

New York (TASR): Až jedenásť slovenských hokejistov zasiahlo do bojov v ôsmich stretnutiach, ktoré mala v noci na nedeľu na programe zámorská NHL. Z nich sa najviac darilo krídelníkovi Washingtonu Petrovi Bondrovi, autorovi gólu a asistencie vo víťaznom súboji s Philadelphiou. Jedným gólom sa k nemu pridal v tom istom dueli Richard Zedník. Capitals rozhodli zápas pre seba štyrmi gólmi v tretej tretine, posledné dva dosiahli do prázdnej bránky. Bondra uzavrel gólový účet dve sekundy pred koncom. Joe Sacco v drese domácich dosiahol tri body.

Asistenciou prispel k triumfu Buffala na ľade ostrovanov z New Yorku 2:0 Miroslav Šatan, keď prihrával vo vlastnom oslabení na gól Hamela. Brankár Hostí Martin Biron kryl všetkých 15 striel súpera a zaznamenal už piaty zápas s čistým kontom v kariére. V drese Islanders si premiérovú strelu v NHL pripísal Juraj Kolník, nepresadil sa však rovnako ako jeho spoluhráči Branislav Mezei a Zdeno Chára.

Najväčšou udalosťou noci boli dosiahnuté míľniky v kariére skvelého dua z Pittsburgu Maria Lemieuxa a Jaromíra Jágra. Vo svojom druhom zápase po viac ako trojročnej prestávke zaznamenal M. Lemieux štyri body za gól a tri asistencie a pokoril tak magickú hranicu 1 0 získaných bodov v NHL. Stal sa tak desiatym hráčom v histórii, ktorý sa dostal nad tento počet. Staronová hviezda tučniakov navyše pripravila jubileum aj pre Čecha Jágra, ktorý sa po dvoch góloch a asistencii prehupol cez tisícbodovú hranicu vo svojej kariére. Tento útočný dvojzáprah sa tak postaral o víťazstvo Pittsburgu nad Ottawou 5:3, v drese hostí mal Marián Hossa v štatistikách iba mínusový bod a tri strely. "Je to vynikajúce, najmä ak sa vám to podarí proti dobrému tímu, jednému z najlepších v lige. Z môjho návratu mám potešenie, hrať s Jágrom je fantastický pocit," poznamenal na margo prekonania okrúhlej hranice šťastný "Super Mario". Ten po návrate na ľad zaznamenal v dvoch zápasoch celkovo sedem bodov za dva góly a päť prihrávok. Jágr svojmu priateľovi poctu vrátil: "Mario hrá excelentne, akoby ani nemal prestávku."

Ani jeden z trojice slovenských hokejistov v zápase St. Louis - Phoenix (2:1) sa do streleckej listiny nezapísal, v ofenzíve však aktivitou hýrili Michal Handzuš (štyri strely) i Pavol Demitra (tri). Domáci mali celozápasovú prevahu, vyjadrenú 45 streleckými pokusmi. Víťazný gól zaznamenal Dallas Drake. Radoslav Suchý mal na druhej strane mínusový bod a odsedel si štyri trestné minúty za hru vysokou hokejkou.

Dva mínusové body si na konto pripísal obranca Floridy Róbert Švehla pri domácej prehre s Torontom 1:4. Premiéra na striedačke tak nevyšla novému trénerovi panterov Duane Sutterovi, pokazil mu ju dvoma gólmi aj Sergej Berezin.

Až v predĺžení rozhodli o svojom zaslúženom víťazstve olejári z Edmontonu nad Montrealom, úspešným strelcom bol Doug Weight. Za Montreal sa dvoma gólmi prezentoval Brian Savage.

V Tampe remizovali domáci Lightnings s Bostonom 1:1, keď po viac ako roku sa strelecky presadil vyrovnávajúcim gólom obranca Andrej Zjuzin. Hostia boli strelecky aktívnejší, ale dobrý výkon podal brankár Dan Cloutier. Slovák Kristián Kudroč šancu v drese Tampy nedostal.

Todd Bertuzzi strelil svoj prvý hetrik v kariére a pomohol tak k výhre Vancouveru na ľade San Jose 6:3. Bertuzzi strelil všetky tri góly v presilových hrách, na druhej strane mu dvoma gólmi v početnej výhode sekundoval Owen Nolan, ktorý v posledných siedmich zápasoch nazbieral deväť bodov.

WASHINGTON - PHILADELPHIA 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Slovenský krídelník Peter Bondra zaznamenal gól a asistenciu, jedným gólom sa k nemu pridal Richard Zedník. Capitals rozhodli zápas pre seba štyrmi gólmi v tretej tretine, posledné dva dosiahli do prázdnej bránky. Bondra uzavrel gólový účet dve sekundy pred koncom. Joe Sacco v drese domácich dosiahol tri body.

Góly: 12. Nikolišin (D. Mironov, BONDRA), 16. ZEDNÍK (C. Johansson, Nikolišin), . Sacco (Halpern), 53. Konowalchuk (Halpern, Sacco), 60. Sacco (Konowalchuk, C. Johansson), 60. BONDRA (Dahlen, Nikolišin) - 10. Fedotenko (K. Stevens), 36. Fedotenko (Delmore, McGillis), 36. Delmore (Tocchet, Langkow). Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia 0:0. Strely na bránku: 23:36. Brankári: Kölzig - Čechmánek (41. Boucher). Rozhodcovia: Jackson, Martell - 18.672 divákov.

NY ISLANDERS - BUFFALO 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Asistenciou prispel k triumfu Buffala na ľade ostrovanov z New Yorku 2:0 Miroslav Šatan, keď prihrával vo vlastnom oslabení na gól Hamela. Brankár Hostí Martin Biron kryl všetkých 15 striel súpera a zaznamenal už piaty zápas s čistým kontom v kariére. V drese Islanders si premiérovú strelu v NHL pripísal Juraj Kolník, nepresadil sa však rovnako ako jeho spoluhráči Branislav Mezei a Zdeno Chára.

Góly: 34. Hamel (ŠATAN, Šmehlík), 60. Rasmussen (Šmehlík). Vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše Schultz (NYI) a Ray (BUF) na 5 min, presilovky 0:0, oslabenia 0:1. Strely na bránku: 15:26. Brankári: Vanbiesbrouck - Biron. Rozhodcovia: Murphy, Stewart - 12.370 divákov.

PITTTSBURGH - OTTTAWA 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Najväčšou udalosťou noci boli dosiahnuté míľniky v kariére Maria Lemieuxa a Jaromíra Jágra. Vo svojom druhom zápase po viac ako trojročnej prestávke zaznamenal M. Lemieux štyri body za gól a tri asistencie a pokoril tak magickú hranicu 1 0 získaných bodov v NHL. Stal sa tak desiatym hráčom v histórii, ktorý sa dostal nad tento počet. Staronová hviezda tučniakov navyše pripravila jubileum aj pre Čecha Jágra, ktorý sa po dvoch góloch a asistencii prehupol cez tisícbodovú hranicu vo svojej kariére. Tento útočný dvojzáprah sa tak postaral o víťazstvo Pittsburgu nad Ottawou 5:3, v drese hostí mal Marián Hossa v štatistikách iba mínusový bod a tri strely. "Je to vynikajúce, najmä ak sa vám to podarí proti dobrému tímu, jednému z najlepších v lige. Z môjho návratu mám potešenie, hrať s Jágrom je fantastický pocit," poznamenal Lemieux.

Góly: 11. Lang (Straka, M. Lemieux), 20. Laukkanen (Straka, H. Jönsson), 26. Jágr (M. Lemieux, H. Jönsson), 42. Jágr (M. Lemieux, Corbet), 60. M. Lemieux (Jágr, Hrdina) - 2. Ščastlivij (Fisher, Dackell), 13. Jašin (McEachern), 24. Havlát (Rachůnek, Rivers). Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia 0:0. Strely na bránku: 32:31. Brankári: Snow - Hurme. Rozhodcovia: Koharski, Van Massenhoven - 43.222 divákov.

SAN JOSE - VANCOUVER 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Todd Bertuzzi strelil svoj prvý hetrik v kariére, všetky tri góly strelil v presilových hrách. Na druhej strane mu dvoma gólmi v početnej výhode sekundoval Owen Nolan, ktorý v posledných siedmich zápasoch nazbieral deväť bodov.

Góly: 20. S. Thornton (Sundström, Ricci), 34. Nolan (Friesen, Damphousse), 44. Nolan (Suter, Damphousse) - 13. Bertuzzi (Cassels, Aucoin), 29. Brashear (Druken, Aucoin), 31. Öhlund (Klatt), 32. Schaefer (Morrison), 54. Bertuzzi (Näslund, Klatt), 58. Bertuzzi (Aucoin, Näslund). Vylúčení: 10:7 na 2 min, presilovky: 2:3, oslabenia 0:1. Strely na bránku: 30:34. Brankári: Nabokov - Potvin. Rozhodcovia: Degrace, Devorski - 17.496 divákov.

ST. LOUIS - PHOENIX 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Ani jeden z trojice slovenských hokejistov sa do streleckej listiny nezapísal, v ofenzíve však aktivitou hýrili Michal Handzuš (štyri strely) i Pavol Demitra (tri). Domáci mali celozápasovú prevahu, vyjadrenú 45 streleckými pokusmi. Víťazný gól zaznamenal Dallas Drake. Radoslav Suchý mal na druhej strane mínusový bod a odsedel si štyri trestné minúty za hru vysokou hokejkou.

Góly: 33. Rheaume (MacInnis, Pronger), 44. Drake (Turgeon, Pronger) - 5. C. Lemieux (Roenick, Doan). Vylúčení: 6:14 na 2 min, navyše Mayers (STL) 5+DKZ, Nash (STL), Green, Doan (obaja PHO) na 10 min, presilovky 1:0, oslabenia 0:0. Strely na bránku: 45:19. Brankári: Johnson - Burke. Rozhodcovia: Hasenfratz, Shick - 19.767 divákov.

EDMONTON - MONTREAL 3:2 po predĺžení (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Až v predĺžení rozhodli o svojom zaslúženom víťazstve olejári z Edmontonu, úspešným strelcom bol Doug Weight. Za Montreal sa dvoma gólmi prezentoval Brian Savage.

Góly: 36. Uľanov (Weight, Žoltoks), 37. Murray (Grier, Marchant), 62. Weight (Smyth, Uľanov) - 5. Savage (Koivu, Brisebois), 10. Savage (Bouillon, Brisebois). Vylúčení: 7:8 na 2 min, presilovky 1:2, oslabenia 0:0. Strely na bránku: 29:15. Brankári: Salo - Theodore. Rozhodcovia: Heyer, Leggo - 17.100 divákov.

FLORIDA - TORONTO 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Dva mínusové body si na konto pripísal obranca Floridy Róbert Švehla pri ďalšej domácej prehre svojho tímu. Premiéra na striedačke tak nevyšla novému trénerovi panterov Duane Sutterovi, pokazil mu ju dvoma gólmi aj Sergej Berezin.

Góly: 38. Whitney (Boyle, Sillinger) - 7. Berezin (Domi), 28. Roberts (Sundin), 34. Berezin (Perreault, Markov), . Koroľov (Perreault, T. Kaberle). Vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše Barrie (FLA) DKZ, McCabe (TOR) na 10 min, presilovky 1:1, oslabenia 0:0. Strely na bránku: 25:30. Brankári: Luongo - Joseph. Rozhodcovia: Marouelli, OďHalloran - 17.874 divákov.

TAMPA BAY - BOSTON 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

V Tampe remizovali domáci Lightnings s Bostonom 1:1, keď po viac ako roku sa strelecky presadil vyrovnávajúcim gólom obranca Andrej Zjuzin. Hostia boli strelecky aktívnejší, ale dobrý výkon podal brankár Dan Cloutier. Slovák Kristián Kudroč šancu v drese Tampy nedostal.

Góly: 15. Zjuzin (St. Louis, Charitonov) - 10. Rolston (Girard, J. Thornton). Vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia 0:0. Strely na bránku: 23:34. Brankári: Cloutier - Dafoe. Rozhodcovia: Kowal, Maguire - 16.623 divákov.