Žilina získala za Ligu majstrov 7,412 milióna eur

ZÜRICH. Slovenský futbalový klub MŠK Žilina získal do svojej pokladnice za účinkovanie v uplynulom ročníku Ligy majstrov (LM) 2010/2011 sumu vo výške 7,412 milióna eur.

Mužstvo spod Dubňa zinkasovalo najmenšiu čiastku zo sumy 754,1 milióna eur, ktorú UEFA rozdelila medzi 32 účastníkov základnej fázy najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže na starom kontinente. Žilinčania počas svojho účinkovania v základnej F-skupine v súbojoch s FC Chelsea, Marseille a Spartakom Moskva nezískali ani bod. Za účasť v hlavnej fáze dostali 3,9 milióna eur, ďalších 3,3 milióna bol zápasový bonus. Za výsledky si nepripísali Žilinčania ani euro. Slovensko nie je pre UEFA veľký trh, z rozdelenia vysielacích a marketingových práv získal MŠK 212-tisíc eur.

Najviac si z balíka, ktorý Európska futbalová únia rozdeľovala medzi účastníkov Ligy majstrov 2010/2011, polepšil Manchester United. Na konto klubu zo štadióna Old Trafford putovalo 53,197 mil. eur. Zdolaný finalista Ligy majstrov dostal viac ako držiteľ celkového prvenstva FC Barcelona najmä vďaka rozdeleniu marketingových príjmov. Za výkony obdržal Manchester United viac ako 27 miliónov, ďalších 25,9 milióna eur bolo za televízne práva. Na účet Barcelony išlo 51,025 milióna eur, z toho 20,3 milióna eur za televízne a marketingové práva.

Vysoké sumy dostali za účasť a výkony v Lige majstrov aj FC Chelsea (44,52 milióna), Schalke 04 Gelsenkirchen (39,75 mil.), Real Madrid (39,28 mil.), Inter Miláno (37,98 mil.), Bayern Mníchov (32,56 mil.) a Tottenham Hotspur (31,13 mil. eur).

V Európskej lige zarobil najviac Villareal

Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila medzi 56 účastníkov hlavnej fázy Európskej ligy (EL) 2010/2011 sumu vo výške viac ako 150 miliónov eur. Podľa pravidiel UEFA sa spomenutá čiastka delila medzi 48 mužstiev skupinovej fázy a ďalších osem tímov, ktoré sa do EL UEFA dostali z Ligy majstrov. Celkový víťaz uplynulého ročníka druhej najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže na starom kontinente FC Porto získal 7 837 046 eur. Na účet zdolaného finalistu SC Braga, ktorý sa do Európskej ligy "presunul" z Ligy majstrov, pribudlo 4 528 191 eur. Každý z účastníkov skupinovej fázy EL UEFA dostal 640-tisíc eur za postup a ďalších 360-tisíc ako zápasový bonus. Za víťazstvo si tímy prilepšili do klubovej pokladnice o ďalších 140-tisíc eur a 70-tisíc eur za nerozhodný výsledok.

Najvyššiu sumu poslala UEFA na účet Villarrealu (9 048 112 eur), ktorý bol neúspešným semifinalistom. Veľké príjmy mal španielsky klub z rozdelenia ziskov z marketingových a televíznych práv. Viac ako Porto dostal aj Besiktas Istanbul (8 463 083 eur).