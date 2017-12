Good Angels získali Američanku McCrayovú

Basketbalový klub Good Angels Košice získal novú posilu.

29. sep 1904 o 9:17 SITA

KOŠICE. Do kádra slovenského šampióna na post druhej neeurópskej hráčky k Američanke Kayle Pedersenovej pribudne jej krajanka Danielle McCrayová.

Onedlho 24-ročná 180 cm vysoká rozohrávačka tímu WNBA Connecticut Sun bola v aktuálnej sezóne zámorskej profesionálnej súťaže štvrtou najúspešnejšou strelkyňou spoza trojkového oblúka (39,1 %). V sezóne, ktorá bola jej premiérovou vo WNBA, sa McCrayová objavila na palubovke v 34 zápasoch, v 23 z nich v základnej päťke, priemerne odohrala 15,1 min na jeden zápas a strelila 5,9 bodu.

"Jej angažovanie je výsledok skautingu, ktorý prebiehal už od apríla. Hrozilo, že odíde za lepšou ponukou. Ale dohodli sme sa, že ak nepôjde do Ruska, tak máme na ňu právo prvej opcie. Prichádza teda do Košíc. Inak s Danielle som sa osobne stretol v Connecticute počas môjho turné v Amerike. Už tam to bolo, čo sa týka jej pôsobenia u nás, definitívne dotiahnuté. Doteraz sme čakali aj kvôli play-off vo WNBA. Nechcela nijakú medializáciu v Amerike ani v Európe. Takže to môžeme zverejniť po vypadnutí jej klubu v play-off," skonštatoval pre denník Korzár generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský.

McCrayová, ktorá podpísala s "anjelmi" zmluvu na jednu sezónu, sa v Košiciach objaví už počas víkendu, od nedele sa zapojí do tréningového procesu a v utorok by sa mala prvý raz predstaviť na palubovke v prípravnom zápase v maďarskom Šoprone.