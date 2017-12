Kvalifikovala sa

Po úspešnom Samuelovi Piaseckom ukončila v stredu svoje kvalifikačné vystúpenie o účasť na londýnskej olympiáde aj slovenská športová gymnastka Mária Homolová.

11. jan 2000 o 15:55 SITA, TASR

LONDÝN. Slovensko bude mať na olympijských hrách v Londýne zastúpenie v športovej gymnastike aj v súťaži žien.

Mária Homolová po skončení stredajšej kvalifikácie viacboja na predolympijských pretekoch v hale North Greenwich Arena, ktoré sú zároveň nominačnými na olympijské hry, nebude figurovať horšie ako na 30. mieste redukovaného poradia a miestenka na letný vrchol štvorročného obdobia jej neunikne.

Podvečer sú na programe ešte dva sledy, Homolová už teraz zdolala Mafaldu Marques de Limovú z Portugalska, Yamilet Peňovú-Abreuovú z Dominikánskej republiky i Jordan Raeovú z Nového Zélandu, čo jej stačí na postup.

Dvadsaťštyriročná Slovenka dostala za svoje cvičenie v Londýne výslednú známku 49,099 bodu. Najlepší rezultát dosiahla v preskoku (12,866 bodu), za cvičenie na kladine dostala 12,233, za bradlá 11,900 a za prostné 12,100 bodu.

"Celkovo získala 49,099 bodov a zacvičila asi tak ako na kvalifikácii v Tokiu, aj toľko bodov získala," povedal po skončení jej sledu (druhého) Ján Novák.

"Žiaľ, začala pádom pri druhom salte z bradiel s čím sa veľmi nerátalo. Na kladine išla bez veľkej chyby, bez pádu, ale mala niekoľko dvoj až trojdesatinových chýb. Nespojila akrobatickú radu, čo ju tiež niečo stálo, takže mala dosť nízku východiskovú známku. Ale bolo to slušné, kladina dobrá. Prostné zacvičila dobre, lepšie ako v Tokiu, ale žiaľ v polovičke jej prestala hrať hudba, čo sa nedá ovplyvniť, ale ona docvičila a obecenstvo ju vytlieskalo, takže nakoniec to dopadlo dobre a aj výkon bol slušný. Na preskoku skákala trochu ľahší skok, premet salto jeden a pol salta vpred skok skrčmo, skočila ho veľmi dobre, aj známku dostala najvyššiu s čím sme nerátali, že na preskoku bude najvyššie. Celkovo výkon slušný, myslím si, že by to malo stačiť, ale uvidíme až večer, keď skončí posledný sled."

"Z postupu sa veľmi tešíme. Na tejto súťaži sme splnili náš jediný cieľ, s ktorým sme do Londýna cestovali. Aj keď máme radosť z postupu na olympijské hry, sme aj trochu smutné. Mária urobila dve veľké chyby, keď spadla z bradiel a na kladine neurobila akrobatický rad, čím sme prišli o dva body. Mala natrénované, výsledok o dva body by bol ešte krajší. Svoje však zohralo prostredie, tréma i dôležitosť pretekov," povedala reprezentačná trénerka Katarína Krekáňová.

Slovenské gymnastky nechýbali na predchádzajúcich štyroch olympijských hrách: v americkej Atlante sa v roku 1996 predstavila Klaudia Kinská, následne v austrálskom Sydney 2000 a v gréckych Aténach 2004 reprezentovala SR Zuzana Sekerová a naposledy na OH 2008 v čínskom Pekingu bola Ivana Kováčová.

"Pre nás bolo dôležité, že Mária sa dostala kvalifikačným sitom z majstrovstiev sveta v Japonsku na túto súťaž, kde sa bojovalo o posledné miestenky. Práve vystúpenie v Japonsku má na tomto našom úspechu najväčšiu zásluhu. Na majstrovstvách sveta bola kvalifikácia náročnejšia ako teraz v Londýne," povedala Krekáňová.

Homolová zotrvá v Londýne do soboty, potom sa vráti domov. V najbližších dvoch týždňoch bude mať pravdepodobne voľno a potom začne už s olympijskou prípravou. "Prvým vážnym testom pripravenosti budú májové majstrovstvá Európy v Bruseli," doplnila Krekáňová.