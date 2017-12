Xabi Alonso oslávil jubileum dvomi gólmi

Tréner Španielsky tréner del Bosque bol spokojný s výkonom stredopoliara Xabiho Alonsa vo štvrťfinále ME proti Francúzsku.

24. jún 2000 o 10:40 TASR

Zájazd na Ligu majstrov a Chelsea - FC Barcelona >>

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Vicente del Bosque bol spokojný s výkonom stredopoliara Xabiho Alonsa vo štvrťfinále EURO 2012 proti Francúzsku (2:0).

DONECK. Stredopoliar v sobotu odohral svoj 100. reprezentačný duel, ktorý okorenil dvomi gólmi do siete "Les Bleus".

V 19. minúte duelu v Donecku otvoril skóre hlavičkou a v závere spečatil skóre z jedenástky. Španieli tak po prvý raz zdolali Francúzov v súťažnom dueli a stále majú šancu obhájiť titul európskeho šampióna spred štyroch rokov. V semifinále EURO 2012 sa stretnú v stredu s Portugalskom.

"Bol to fantastický spôsob, ako osláviť môj 100. zápas. Nepamätám si, kedy som dal naposledy gól hlavou. Dokonca neviem, či som taký vôbec niekedy dal. Nedávam hlavou veľa gólov. O to viac ma preto teší, že sa to teraz podarilo," povedal Alonso, ktorý považuje súčasný španielsky tím za lepší, ako bol na EURO 2008.

"Získali sme skúsenosti a vďaka tomu sa zlepšujeme. Budeme to však mať ťažšie, pretože súperi poznajú náš spôsob hry a majú v dueloch proti nám väčšiu motiváciu."

Tréner Španielov Vicente del Bosque označil Alonsa za komplexného hráča. "Xabi Alonso je vynikajúci tímový hráč. Vie sa obetovať pre tím," mieni del Bosque. "Vie tvoriť hru a dokáže aj zakončiť. Je to proste komplexný stredopoliar."