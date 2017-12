Vyhodťe Cavendisha z Tour, zúri zhodený Veelers

Je to nehorázne. Mali by ho za to diskvalifikovať, hovoril Veelers o kontakte s Cavendishom.

10. júl 2000 o 13:19 sme.sk

Mark Cavendish(Zdroj: SITA/AP)

Reakcia Marka Cavendisha, ktorý agresívnou jazdou na konci desiatej etapy Tour de France zhodil z bicykla Toma Veelersa, vyvoláva naďalej negatívne reakcie. Netakticky to spôsobil aj britský cyklista, ktorý odstrčil diktafón jednému z novinárov, ktorý sa ho na situáciu pýtal. Rozhodcovia Cavendisha za incident nepotrestali, čo najťažšie nesie Veelers. "Cítim sa výborne. Muž menom Mark Cavendish ma zhodil z bicykla," ironicky poznamenal holandský cyklista tesne po etape. Neskôr už bol tvrdší, hlavne vtedy, keď sa dozvedel, že Brita nečaká žiaden postih. "Je to nehorázne. Mali by ho za to diskvalifikovať," dodal pre akreditovaných novinárov. Cavendish aj po preskúmaní televízneho záberu, v ktorom je vidieť, že zdvihol lakeť, trvá na tom, že to bol obyčajný súboj, pri ktorom nič nespravil. "Lakeť som zdvihol podvedome. Dúfam, že je v poriadku. Môžu všetci šprintérski experti z Twitteru ísť a pokúsiť sa dostať svoj bicykel doprava pri rýchlosti 65 km/h bez toho, aby svoje telo naklonili doľava pre udržanie rovnováhy." Posledné slovo mala jury Medzinárodnej cyklistickej federácie. „Ani na chvíľu sme o diskvalifikácii neuvažovali," povedal jej prezident Vicente Tortajada belgickým novinárom. „Skúmali sme šprint viackrát. Ak to bola niekoho vina, nie Cavendishova."