Duel a dosť. Šarapovová sa lúči s legendárnym Connorsom

Bývalá svetová jednotka znovu hľadá trénera. Jimmy Connors ju viedol iba v jednom zápase.

18. aug 2000 o 19:29 Tomáš Prokop

BRATISLAVA. Malo to byť spojenie, ktoré ju malo vrátiť na vrchol rebríčka. Hovorila sa, že to bude niečo podobné, ako keď začal trénovať Andyho Murrayho Ivan Lendl. Škótsky tenista odvtedy vyhral olympiádu, US Open a aj vytúžený Wimbledon.

Legendu najskôr chválila

Marii Šarapovovej sa však zmena kouča na legendu neosvedčila. Jimmyho Connorsa prepustila už po jedinom zápase.

„Nie je to pre mňa ten pravý človek v tejto fáze kariéry,“ povedala ruská tenistka tennis.com. Jej slová pritom boli len pred pár týždňami diametrálne odlišné.

Bývalého amerického tenistu, ktorý vyhral na okruhu ATP najviac turnajov, chválila.

„S Jimmym sa poznáme pár rokov, spolupráca sa nám osvedčila už pri Australian Open 2008. Verím, že sa to osvedčí aj teraz,“ hovorila Šarapovová pred mesiacom. Podobne reagoval aj Connors, ktorý zdôraznil, že hlavným cieľom je pre neho zvýšiť počet grandslamových titulov a dobehnutie ženskej jednotky Sereny Williamsovej.

Späť doma

Všetko je však inak. Ruskú krásku trápi v poslednom čase zranený bok a nevyšiel jej ani test pred US Open, keď v Cinncinati vypadla už v druhom kole s Američankou Sloane Stephensovou.

Pritom od amerického turnaja si štvornásobná grandslamová víťazka veľa sľubovala. Od roku 2010 neprehrala nikde tak skoro ako v Cinncinati.

„Nie je to štart, aký sme chceli a rýchlo späť do práce, nech sa to zlepší,“ reagoval na Twitteri na prehru svojej zverenkyne Connors.

Cez víkend už na jeho konte visel len status o tom, ako sa teší, že je späť doma v Santa Barbare. „Tak som späť pri rodine, domácej strave, zvieratách a vodke s ľadom.“