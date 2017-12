Platini chce zrušiť žltú kartu, navrhuje trestnú lavicu

Prezident UEFA by vo futbale radšej videl trest v podobe vylúčenia na desať alebo pätnásť minút.

6. dec 2000 o 9:51 TASR

BARCELONA. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini uvažuje nad zrušením trestu pre hráčov vo forme žltej karty. Náhradným riešením by počas zápasov mohla byť trestná lavica, aká sa využíva napríklad v hokeji či ragby.

"Zmenil by som kartový systém. Inšpiráciou by mohlo byť ragby. Hráč, ktorý poruší pravidlá, by musel na desať alebo pätnásť minút opustiť ihrisko," uviedol Platini v rozhovore pre španielsky denník AS.

"Na základe tohto pravidla by výhodu priamo počas zápasu získal tím, proti ktorému sa hráč previnil, a nie až ďalšie mužstvo, proti ktorému si potrestaný futbalista bude odpykávať následný dištanc a nebude môcť nastúpiť," doplnil Platini.