Koronavírus zrušil preteky F1, podľa britského premiéra nie je rušenie športov dôvod

Informácie o koronavíruse v športe.

13. mar 2020 o 6:39 TASR

(8:20) - Nepál zakázal expedície, opatrenie sa týka aj Everestu

Nepálska vláda pre šíriaci sa koronavírus zakázala výstupy na všetky hory v krajina vrátane Mount Everestu. Spravila tak deň po tom, ako rovnaké opatrenie zaviedla Čína, ktorá uzavrela prístup na najvyššiu horu sveta zo svojej strany.

Nepál zároveň pozastavil vydávanie turistických víz. "Vláda sa rozhodla pozastaviť všetky expedície a zrušiť už udelené povolenia. Opatrenia prehodnotíme v apríli po analýze situácie vo svete," citovala agentúra AP ministra kultúry, turizmu a civilného letectva Yogesha Bhattaraiho.

Výstupy na Everest sú pre krajinu značný zdroj príjmu, vlani sa vypravilo na horu rekordných 885 ľudí, z toho 644 z Nepálu, zvyšný zvolili severnú cestu z Tibetu.

Nepál momentálne neeviduje ani jeden aktívny prípad ochorenia COVID-19, jediný oficiálne potvrdený pacient sa vyliečil. Celosvetovo sa nákaza rozšírila do 127 krajín, chorých je takmer 135-tisíc ľudí, 4984 zomrelo.

(7:15) - Johnson zatiaľ zakazovať šport nechce

Britská vláda zvažuje zrušenie všetkých športových podujatí v krajine v boju proti novému koronavírusu. Predseda vlády Boris Johnson však uviedol, že opatrenie neprijmú okamžite. V Británii je 596 potvrdených prípadov COVID-19, desať ľudí zomrelo.

Zrušenie športových podujatí však nemá zabrániť samotnému šíreniu ochorenia, ale uvoľniť ruky verejnej správe.

"Zvažujeme zákaz podujatí, ale podľa vedeckých štúdií to nemá veľký účinok na šírenie nákazy. Tento krok by však zmenšil dosah na štátne orgány, ktoré musia asistovať pri veľkých podujatiach," citoval Johnsona web BBC.

"Vychádzame z vedeckých poznatkov a zatiaľ nie je medicínsky dôvod na rušenie podujatí. Nehovorím, že sa tak nestane, je to jedna z možností," dodal Johnson.

Šéf Johnsonovho vedeckého poradného tímu Sir Patrick Vallance potvrdil, že rušenie športových podujatí nebude mať adekvátny efekt v boji proti vírusu:

"Samozrejme, je tam riziko. Na druhej strane, v priemere chorý človek nakazí jedného až troch ľudí, takže je iba malá pravdepodobnosť nakazenia veľkého počtu osôb na štadióne. Väčšinou sa nakazia priatelia či kolegovia, no v otvorenom priestranstve málokedy."

(6:57) - Hráč FC Chelsea sa nakazil koronavírusom

Anglický futbalista Callum Hudson-Odoi mal pozitívny test na nový koronavírus. V stanovisku to potvrdil jeho klub FC Chelsea. Po trénerovi Arsenalu Mikelovi Artetovi je to druhý potvrdený prípad nákazy v Premier League.

U devätnásťročného stredopoliara sa objavili symptómy v pondelok ráno, ochorenie COVID-19 potvrdili testy vo štvrtok večer. Medzitým z bezpečnostných dôvodov nebol v tréningovom centre, napriek tomu sa v FC Chelsea rozhodli preventívne uzavrieť časť svojich priestorov.

Každá osoba, ktorá s hráčom prišla do kontaktu pôjde do karantény, informovala Chelsea na svojom webe.

Už počas týždňa informovali britské médiá, že podozrenie na koronavírus sa objavil aj u troch futbalistov Leicestru City.

V dobrovoľnej karanténe je aj obranca Manchestru City Benjamin Mendy po tom, ako člena jeho rodiny hospitalizovali s respiračnými problémami.

Britská vláda uvažuj, že v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia zakáže všetky športové podujatia v krajine.

Tréner Arsenalu Londýn Mikel Arteta (37 r.) mal pozitívny test na koronavírus.

Klub z Premier League to potvrdil vo štvrtok v noci.

„Je to sklamanie. Cítil som sa zle a následne som sa podrobil testu. Do práce sa vrátim ihneď, ako to bude možné,“ dodal Arteta podľa televízie SkySports.



Arteta sa stala prvým potvrdeným zamestnancom tímu z Premier League, ktorý sa nakazil koronavírusom.



Arsenal uzatvoril tréningové centrum a celý tím je v karanténe.

Všetci zamestnanci klubu, ktorí mali blízky kontakt s Artetom budú izolovaní v súlade s nariadeniami vlády.

(0:40) - Zrušili Veľkú cenu Austrálie

Úvodné podujatie tohtoročnej sezóny pretekov Formuly 1 - Grand Prix Austrálie v Melbourne (15.3.) zrušili. V piatok po polnoci o tom informovali organizátori.

"Po potvrdení, že jeden z členov tímu McLaren mal pozitívny test na nový koronavírus a rozhodnutí tímu odstúpiť z nedeľňajších pretekov, Formula 1 a Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zvolali vo štvrtok večer míting s ďalšími deviatimi riaditeľmi stajní.

Tieto rokovania vyústili väčšinou názorov k záveru, že by sa preteky nemali konať. Preto sme sa rozhodli ich zrušiť," píše sa vo vyhlásení na oficiálnej stránke formula1.com.

Organizátori prisľúbili, že všetci držitelia vstupeniek dostanú plnú náhradu.

Na budúci víkend je naplánovaná VC Bahrjanu, už skôr organizátori oznámili, že bude bez divákov. Či podujatie napokon úplne zrušia zatiaľ nie je známe.

"Teraz sledujeme iba Austráliu, ale počas nasledujúcich dní sa rozhodneme ako ďalej," povedal šéf F1 Chase Carey.

Infikovaný člen McLarenu putoval do karantény. "Po tom, čo sa u neho začali prejavovať symptómy, sa sám zavrel do izolácie. Teraz sa ho ujmú miestni lekári.

Cítime povinnosť sa stiahnuť z víkendových pretekov, máme zodpovednosť pred zamestnancami McLarenu i širokou rodinou F1," uviedol tím vo svojom stanovisku.

Zástupcovia tímu informovali Medzinárodnú automobilovú federáciu (FIA) o odstúpení z VC Austrálie deň predtým, ako boli v Albert Parku naplánované prvé tréningy. V sobotu sa mala uskutočniť kvalifikácia a v nedeľu od 6.10 SEČ hlavné preteky.

V Austrálii dosiaľ potvrdili vyše 150 prípadov nákazy koronavírusom, ktorý si tam zároveň už vyžiadal tri ľudské životy. Celosvetovo narástol počet úmrtí k 13. marcu 1.00 SEČ na 4970, infikovaných je podľa posledných správ vyše 134.000.